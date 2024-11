Zonawrestling.net - Shock a SmackDown: Roman Reigns chiama Paul Heyman, ma il numero non è più attivo

Incredibile il finale didella scorsa notte.Dopo la rissa tra OG Bloodline e New Bloodline in cui Solo e soci ne sono usciti trionfanti dopo l’arrivo del loro prossimo alleato nel War Games, Bronson Reed;ha scelto di fare un passo importante.Nel backstage, seduto e provato per quanto successo, prende il suo cellulare eil suo Wiseman, ma a rispondere è la segreteria che riferisce come ilnon risulti più.Questa circostanza piazza completamente “The Only Tribal Chief” che si lascia scivolare il telefono dalle mani nello stupore generale.called, but the number is no longer in service!! #pic.twitter.com/piUhjqpEqX— ?????? (@WrestlingCovers) November 16, 2024