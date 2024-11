Oasport.it - Sci alpino, Martina Peterlini: “Condizioni inusuali, prendo questo piazzamento e guardo avanti”

prova a guardare il bicchiere mezzo pieno al termine dello slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Levi Black”, infatti, l’azzurra è stata l’unica a qualificarsi alle seconda manche, anche se le posizioni che contano sono rimaste ben lontane per lei.La gara ha visto il successo di Mikaela Shiffrin con 79 centesimi su Katharina Liensberger e 83 su Lena Duerr che completa il podio. Quarta posizione per la svedese Anna Swenn Laon a 1.28, quinta Camille Rast a 1.31, con la croata Zrinka Ljutic sesta a 1.33. La poliziotta trentina, sedicesima a metà gara, ha concluso in diciassettesima posizione a 2.78.Al termine della garaha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “E’ stata una gara strana, disputata con