Nerdpool.it - Rivelati requisiti minimi per Avowed

Il prossimo titolo di Obsdian si fa sempre più vicino, infatti,verrà rilasciato il 18 febbraio 2025 e avrà un periodo di accesso anticipato, per chiunque acquisti l’edizione premium, di 5 giorni. I preordini sono aperti sia su Xbox che su Battle.Net per il gioco ambientato nel magico mondo di Eora, già teatro delle vicende di Pillars of Eternity I e II. A differenza dei precedenti titoli,, non sarà un gioco di ruolo dalla visuale isoperimetrica, ma un gioco di ruolo in prima persona (con possibilità di cambiare alla terza) in cui controlleremo un unico personaggio. Un cambio di direzione annunciato, che promette di mantenere lo stesso stile artistico dei giochi ambientati precedentemente su Eora e, proprio per questo, c’è grande speranza per il titolo.Con l’apertura dei preordini per PC, sono state anche annunciati iperche vi elenchiamo di seguito:Memoria: 16 GBCPU: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400GPU: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580Spazio di archiviazione: richiede SSD (memoria necessaria per l’installazione 75 GB)DirectX: versione 12Vi ricordiamo chesarà disponibile ufficialmente dal 18 febbraio su Xbox e PC, inoltre, sarà rilasciato gratuitamente per gli abbonati a Game Pass.