Promozione / Marina, doppio Pierandrei ed il Gabicce Gradara è battuto

Gli ospiti hanno giocato una buona partita creando molto. Sul’1-0 hanno sbagliato un calcio di rigore, 16 novembre 2024 – Vince ilche esulta. Ilgioca bene ma non basta.Partita difficile per ilcontro ilche sostanzialmente ha fatto la partita ma ha peccato in fase offensiva. Ai punti si può dire che ilavrebbe meritato di più.con quattro uomini chiave in stato ottimale: Sollitto, che ha parato tutto anche in calcio di rigore; Carloni, uomo ovunque e sempre primo nella sua zona del campo; Rossetti, regista implacabile e dalle idee precise;, giocatore in più ma certo non lo si scopre oggi.Nella prima parte di gara il protagonista è Sollitto sempre pronto ad intervenire e decisivo in più occasioni. Al 42? il primo vantaggio interno conche da azione da calcio d’angolo svetta e segna.