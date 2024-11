Formiche.net - Perché davanti alla minaccia russa, l’Europa deve essere unita. Scrive Terzi

Leggi su Formiche.net

Il 35° anniversario della caduta del Muro di Berlino si è inserito nel quadro post-elettorale in evoluzione degli Stati Unti, assumendo così un significato particolare, dato che in questi giorni vanno definendosi le principali linee della nuova amministrazione americana. In tal senso, preoccupa l’intensificazione dell’offensiva militarenei confronti del popolo ucraino. Era stata, infatti, riferita nei giorni scorsi dal Washington Post una telefonata tra il presidente eletto americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, poi negata dal Cremlino, mentre le speranze di un’attenuazione dei bombardamenti venivano subito contraddette da violentissimi attacchi che secondo diversi osservatori potevano sembrare persino intimidatori nei confronti dell’America.Un quadro in evoluzione e non certo tranquillizzante.