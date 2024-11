Ilfoglio.it - Leggere alle Atp Finals

Nel corso dei meravigliosi giorni torinesi delle Atp, uno degli highlights del programma (fuori dal rettangolo di gioco, si intende) rappresenta la giornata finale del premio di letteratura sportiva nato nel 2022 e dedicato alla memoria di Gianni Mura. Un intreccio fra sport e libri che coinvolge anche pubblico, studentesse e studenti delle scuole nella votazione dei loro libri preferiti. Il premio è suddiviso in tre sezioni: il miglior libro di letteratura sportiva per le scuole che quest’anno si è aggiudicato Patrizia Fortunati, "Noi siamo la Belinda" (Giunti), il miglior libro dell’anno sul tennis, andato a Yannick Noah con Antoine Benneteau, "1983" (Fandango) e il miglior libro di letteratura sportiva, a cui dedico questa rubrica per bellezza del testo e perché molto in sintonia proprio con lo sguardo indimenticabile di Gianni Mura, dedicato spesso a figure laterali, a personaggi (apparentemente) minori, ad attori non protagonisti del mondo dello sport.