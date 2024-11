Inter-news.it - Italia-Francia, Barella recuperato! Formazione quasi definita – Sky

è in programma per domani 17 novembre alle ore 20:45 a San Siro: Nicolòhadalla contusione e dovrebbe quindi comparire nellaufficiale di Luciano Spalletti.LA SFIDA –sarà la sfida valida per l’ultima giornata del girone di Nations League per laazzurra e quella transalpina. Gli azzurri si presentano alla sfida da primi nel girone, consapevoli che con due risultati su tre saranno sicuri della vetta. Dopo la vittoria meritata conseguita a Bruxelles contro il Belgio, con il risultato di 1-0, la squadra di Luciano Spalletti vuole ottenere la seconda vittoria su due nel confronto diretto con i transalpini. Volendo dimostrare che i progressi fatti fin qui da Nicolòe compagni abbiano determinato una svolta definitiva rispetto alla brutta esperienza degli Europei.