Ilgiorno.it - Irregolarità nel centro massaggi. Sanzioni per cinquemila euro

Controlli serali nei locali, scattano 5miladiamministrative per unin cui sono state trovate. La divisione della polizia amministrativa e della sicurezza della Questura di Lodi, nella notte tra giovedì e venerdì, ha ispezionato gli esercizi commerciali di Sant’Angelo Lodigiano. L’obiettivo era garantire controllo del territorio e verificare il rispetto, da parte dei titolari delle attività, delle normative di settore. Hanno partecipato all’ispezione anche due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia e a un equipaggio della Polizia Locale. Con un massiccio dispiegamento di agenti in azione, che ha portato frutti. Nel corso delle attività sono stati controllati 19 veicoli e 44 persone, di cui 10 extracomunitari. Inoltre, sono stati controllati i documenti di vari esercizi commerciali e, nel corso dei controlli in un, i poliziotti hanno accertato alcune violazioni.