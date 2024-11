Gaeta.it - Gran galà del calcio italiano: appuntamento imperdibile per le stelle del pallone

L'evento annuale che celebra i protagonisti delsi avvicina. Lunedì 18 novembre, ildelsi svolgerà per la tredicesima volta, unattesissimo per tutti gli appassionati del settore. L'iniziativa, promossa da Donato Alfani, è un riconoscimento per gli atleti che si sono distinti nella stagione 2023/24. La cerimonia di presentazione ufficiale si è tenuta il 16 novembre nella Sala De Pasquale del Comune di Latina, dove è stata annunciata la sede dell'evento, Villa Egidio, a Borgo Grappa .Il significato deldelIldelrappresenta un momento di celebrazione non solo per i calciatori, ma anche per l'intero panorama calcistico nazionale. Questo evento non si limita a premiare le prestazioni sportive, ma sottolinea anche il legame tra sport e comunità, evidenziando l'importanza delcome strumento di integrazione e socializzazione.