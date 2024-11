Oasport.it - F1, la presentazione delle monoposto 2025 vedrà protagoniste le sole livree

Leggi su Oasport.it

Una novità molto meno accattivante di quanto ci si sarebbe aspettato. Pochi giorni fa era arrivata la notizia che il Mondiale di Formula 1avrebbe visto, in onore del settantacinquesimo anniversario della serie, un evento unico per ladei dieci team che si giocano i due titoli. Ma l’inganno è stato abilmente scovato.Secondo il portale Motorsport.com, l’evento previsto per il prossimo 18 febbraionon prevederà che le squadre sveleranno in toto le proprie, ma soltanto leche verranno impiegate nel prossimo Mondiale, con le vere e proprie presentazioni che si terranno in maniera tradizionale.Delusione dunque per i vari appassionati che hanno già acquistato i biglietti per la O2 Arena di Londra, luogo scelto per la, con i biglietti che sono già andati sold out dopo essere stati messi in vendita soltanto venerdì mattina.