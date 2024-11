Ilgiorno.it - DidòLab al Muba di Milano, laboratori per bambini tra immaginazione e creatività

, 16 novembre 2024 – Tornano ial, il Museo deidi. Grazie alla collaborazione con FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, i percorsiuniscono l’esperienza di professionisti dell’infanzia con la qualità della pasta Didò – 100% italiana e naturale, composta da farina, acqua e sale – per promuovere l’e la crescita creativa di bambine ein un contesto di gioco sicuro e condiviso, proponendo un’esperienza multisensoriale unica, che stimola la fantasia e prende forma con la manipolazione. Le maxi vasche di Didò colorato arrivano direttamente dalla fabbrica FILA di Rufina per accompagnare ogni ospite in un mondo di divertimento in formato maxi, che riempie cuori e mani di. Ogni colore della pasta, unico e irripetibile, nasce da un recupero “creativo” del materiale prodotto durante le fasi di lavorazione e cambio colore, destinato appositamente a questispeciali.