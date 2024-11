Nerdpool.it - “Bite your tongue”: Ryan Reynolds parla della possibilità di un Deadpool 4

hatodi un4 quasi quattro mesi dopo il rilascio di& Wolverine da parte dei Marvel Studios. Il fatto che ci sia la richiesta per4 così presto non dovrebbe sorprendere, dato l’immenso successo di& Wolverine. Il film da record dell’MCU ha dimostrato che c’è ancora molto entusiasmo per il personaggio, dimostrando anche che è ancora in buone mani ora chefa ufficialmente parte del MCU.Dopo aver commentato la risposta positiva a& Wolverine, ExtraTV ha suggerito in un’intervista conpubblicata su X che quest’ultimo avrebbe potuto girarne “un altro”, a cui lui ha risposto:“Oh dai,(“tieni a freno la lingua”). Questo è uh. mi piacerebbe, ma c’è una ragione se sono passati sei anni dall’ultimo.