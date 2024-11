Oasport.it - Bagnaia in pole a Barcellona, sorpresa Espargarò. Martin in seconda fila

Francescoprova a tenere accesa la speranza di un clamoroso ribaltone iridato e firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sestaposition dell’anno (la terza consecutiva) per Pecco, che ha raggiunto così quota 24 partenze al palo in top class (31 contando anche Moto2 e Moto3).Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro in 1’38?641 con un gran giro nell’ultimo run del Q2, precedendo di soli 55 millesimi il sorprendente padrone di casa catalano Aleix, estremamente competitivo in sella alla sua Aprilia sul circuito di Montmelò. Primacompletata da Marc Marquez, che ha sfruttato il traino diper inserirsi in terza posizione a 157 millesimi dalla.Quarta posizione in griglia per il leader del Mondiale Jorge, bravo comunque a difendersi egregiamente in una sessione in cui non ha brillato, pagando un gap di 208 millesimi dalla vetta con la sua Ducati Pramac.