Allegri e il quarto Tapiro d'Oro: "Addio alla Juve non per colpa di Giuntoli"

(Adnkronos) –Massimilianosi gode le vacanze e non pensa al futuro. L’ex allenatore dellantus, che ha lasciato i bianconeri lo scorso giugno, era stato anche tra i nomi accostatiRoma per succedere a Ivan Juric, prima che i giallorossi virassero su Claudio Ranieri. Oggiha ricevuto ildella sua carriera, consegnato dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli: “Sto bene anche in vacanza”, ha spiegato divertitonell’intervista che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 20.35.domanda dell’inviato se fosse stato esonerato dntus perdel Managing Director, Cristianorisponde: “Assolutamente no, sono molto affezionatomia ex squadra e gli auguro sempre il meglio”». E quando Staffelli gli chiede se ladi Motta stia arrancando, rispettosua,glissa così: “Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco”.