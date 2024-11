Iodonna.it - Al tavolo negoziale con 100 capi di comunità in conflitto. La Consigliera speciale delle Nazioni Unite ha cominciato così, in Kenya dove è nata. E delle guerre in corso oggi dice: «Non fate dell’Occidente la giustificazione per la violenza».

Alice Wairimu Nderitu, Special Adviser per la prevenzione dei genocidi alleUnite, in questi giorni è in Italia. A Pescara, l’associazione Gariwo (acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide, la rete dei Giardini dei Giusti) le ha chiesto di presenziare all’appuntamento annuale di GariwoNetwork che per il 2024 ha scelto come titolo “Rammendare il mondo”. La sfida, per chiunque si impegni nella promozione dei diritti umani, è ambiziosa: come prevenire l’odio? Che cosa può fare ciascuno di noi per “ricucire” il proprio mondo, in un momento di forte conflittualità a ogni livello della vita pubblica? “Torniamo a sentire”: campagna UNHCR per gli sfollati nel Corno d’Africa X Il rammendo, arte antica, povera e utilissima, è un simbolo poetico e decisamente attuale.