Aiuto nei servizi sanitari. La Rsa apre uno sportello

La Fondazione opere pie di Codogno avvia logratuito Sos anziani, dove “Sos“ sta perorientamento socioo. "Lo apriremo alla cittadinanza e formalizza quanto già facciamo – spiegano il direttore generale Giovanni Grecchi (nella foto), il vice direttore e responsabile della direzione socio-a Stefano Boggi, il presidente Gianni Stringhetti –. Sosterremo così chi ha bisogno dinell’orientamento deisocio, per persone con diagnosi di demenza, soprattutto Alzheimer, non ricoverate nelle residenzee assistenziali. Soggetti che comunque devono averespecifici, attivabili da noi o tramite enti terzi, con cui faremo rete. Lo faremo attivando medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori, pedagogisti". Poi, sulla base del bisogno che sarà espresso dall’anziano, chiamando o scrivendo su WhatsApp (numero 3662317584, martedì o giovedì dalle 13 alle 14), in 48 ore si potranno ottenere consulenze specifiche.