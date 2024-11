Ilnapolista.it - Zielinski: «Mi voleva il Barcellona, anche Juventus e Liverpool ma ho preferito restare in Italia»

Piotrha parlato dalla Polonia, dove è in ritiro con la nazionale, ha ripercorso la scorsa estate con il passaggio dal Napoli a parametro zero all’Inter. L’intervista a Kanal Sportowy:«Ho avuto richieste specifiche dale su di me c’erano, Arsenal e Atletico Madrid. Sarebbe stato difficile andare in Inghilterra, avrei valutato la Spagna ma alla fine hoin».Un retroscena:«Sono approdato in un top club come l’Inter mail Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto».Poi il centrocampista polacco ha raccontato i primi giorni in nerazzurro:«I primi 3-4 giorni di test sono stati duri, il periodo di preparazione è stato probabilmente il più difficile da quando sono arrivato in. A Milano un giocatore ha tutto, deve solo pensare a giocare e all’Inter non ti fanno mancare nulla».