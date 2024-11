Ilrestodelcarlino.it - "Valorizzare le realtà locali"

Si è tenuta ieri in provincia la visita dell’onorevole Roberto Bagnasco di Forza Italia, farmacista della provincia genovese e "regista" della recente vittoria del centrodestra a Genova. La visita a sostegno della campagna elettorale di Giuseppe Pagliani, capolista di Forza Italia alle elezioni regionali, si è articolata in due tappe: la prima al Caseificio Boiardo di Scandiano, dove Bagnasco ha potuto conoscere da vicino le eccellenze casearie, incontrando i lavoratori e apprezzando la qualità delle produzioni. Successivamente, la delegazione siè spostata alla Ceramica Serenissima del Gruppo Romani, specializzata nella produzione di ceramiche di alta qualità per rivestimenti e pavimenti, simbolo dell’artigianato e dell’innovazione del territorio. "Questa visita ha l’obiettivo di ribadire il sostegno di Forza Italia alle eccellenze produttive dell’Emilia-Romagna, valorizzando leche contribuiscono al prestigio del Made in Italy", fa sapere Pagliani.