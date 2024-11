Lanazione.it - Tre operazioni antidroga della polizia: denunciate 6 persone

La Spezia, 15 novembre 2024 - Trenegli ultimi giorni, per contrastare il fenomeno di degrado urbano nel centro cittadino e, in particolare, nel quartiere Umbertino. Avvalendosi anche delle immagini di telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno sgominato un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Due gli uomini sorpresi mercoledì dai poliziotti a spacciare, un algerino e un marocchino che erano in possesso di oltre 60 grammi di hashish che avevano nascosto per per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Gli uomini, alla vista degli agenti, sono scappati in diverse direzioni per sottrarsi al controllo, ma raggiunti, sono stati accompagnati in questura e denunciati. Anche un cittadino dominicano e due tunisini, sono stati denunciati, per il possesso di 30 grammi di hashish e di una dose di eroina.