Studenti in corteo a Roma 'contro il governo di fascisti'

AGI - "undie sionisti". È lo striscione d'apertura - firmato dai Collettivi studenteschini - delstudentesco partito da Piramide, a. "Siamoquesta logica del merito - ha gridato nel megafono una portavoce - che crea una scuola di serie A e B e favorisce discriminazioni e classismi. Grazie a questovediamo ogni giorno la libertà e il nostro futuro sgretolarsi davanti ai nostri occhi". La manifestazione, organizzata dalla Rete degliMedi, dopo il concentramento di piazzale Ostiense, si snoderà lungo via Marmorata, piazza dell'Emporio, ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolamo Induno con tappa finale in viale Trastevere, sede del ministero dell'Istruzione. "Se non cambierà lotta dura saraà", "Siamo tutti anti", "Free free Palestine" e "Palestina libera fino alla vittoria" i primi cori scanditi dai ragazzi.