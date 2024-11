Oasport.it - Sci alpino, Marcel Hirscher è pronto per Levi: “Una gara speciale in uno scenario unico”

La Coppa del Mondo di sci2024-2025 torna in azione. Dopo il consueto antipasto rappresentato dal gigante di Soelden sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, il Circo Bianco si ripresenta al cancelletto di partenza con il fine settimana dedicato agli slalom (uno femminile e uno maschile) in quel di(Finlandia).La trasferta in Lapponia, solitamente dedicata solamente al comparto femminile, in questa occasione vedrà impegnati anche gli uomini sulla pista denominataBlack. Come al solito ci attende unaassolutamente imprevedibile tra i rapid gates, come spesso sta accadendo in questa era dello scima, ovviamente, l’attenzione si sposterà anche su.Il trentacinquenne austriaco, infatti, tornato a gareggiare in Coppa del Mondo dopo ben 5 stagioni, è la vera attrazione di questa Coppa del Mondo.