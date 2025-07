Ponte sullo Stretto l’assist di Trump a Salvini | cosa ha deciso il presidente Usa

Il Ponte sullo Stretto di Messina, simbolo di grande importanza strategica, potrebbe ricevere una svolta decisiva grazie all’intervento di Donald Trump, che ha espresso il suo sostegno a Salvini. La recente riorganizzazione delle spese militari NATO, volta a valorizzare le infrastrutture di difesa, apre nuove opportunità per progetti come questo, integrandoli in un contesto internazionale più favorevole e dinamico. Una decisione che potrebbe cambiare le sorti di uno dei più ambiziosi interventi italiani.

Il Ponte sullo Stretto di Messina, tra i progetti più dibattuti della storia repubblicana, potrebbe ricevere una spinta decisiva dal contesto internazionale e dalla nuova impostazione delle spese militari Nato. Secondo quanto emerge da una recente riorganizzazione delle voci di bilancio approvata nel corso dell’ultimo vertice dell’Alleanza Atlantica, le infrastrutture strategiche per la difesa — non solo gli armamenti — potranno essere inserite nel pacchetto di investimenti destinati alla sicurezza collettiva. E il Ponte, in questo nuovo quadro, potrebbe rientrare tra le opere finanziabili. Il ponte come infrastruttura strategica per la difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte sullo Stretto, l’assist di Trump a Salvini: cosa ha deciso il presidente Usa

In questa notizia si parla di: ponte - stretto - assist - trump

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Equilibrismo, diplomazia e Ponte sullo Stretto: Salvini vola in Cina e Giappone, stavolta davvero ? L’articolo di Ruggiero Montenegro È il Salvini d’oriente, questa volta per davvero. Una settimana tra Giappone e Cina per studiare trasporti, ferrovie e mobilità. Vai su Facebook

Assist di Trump (e Nato) per il Ponte sullo Stretto: cosa prevede il piano del governo; Il Ponte sullo Stretto e l'inatteso sostegno di Trump: si farà grazie alla Nato (e all'Unione europea); Schlein: «Il ponte di Meloni con Trump? È solido come quello sullo Stretto».

Assist di Trump (e Nato) per il Ponte sullo Stretto: cosa prevede il piano del governo - Non si tratta di una boutade, ma l’esito degli ultimi sviluppi sui dossier internazionali. Riporta msn.com

Ponte sullo Stretto, il sostegno di Trump apre la strada: Salvini punta al finanziamento NATO - Il Ponte sullo Stretto potrebbe essere finanziato come spesa militare grazie all’obiettivo NATO del 5% e al sostegno di Trump ... Secondo strettoweb.com