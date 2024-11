Amica.it - Regina Elisabetta: queste sono le ultime cinque parole che scrisse sul suo diario

Leggi su Amica.it

Era l’8 settembre 2022 quando, dal Castello di Balmoral, in Scozia, veniva annunciata la scomparsa della. Un decesso avvenuto, in parte, a sorpresa, considerando che fino a un paio di giorni prima la compianta sovrana aveva incontrato, sulle sue gambe, il neo eletto Primo ministro Liz Truss. C’è voluta l’interessante biografia di Robert Hardman, Carlo III. Il nuovo re. Storia confidenziale della nuova corte d’Inghilterra, per sapere che cosa è successo esattamente nelleore di vita della. Dettagli che oggi si ampliano con l’uscita della versione aggiornata del libro, per ora solo in inglese, intitolata Charles III: New King. New Court. The Inside Story.