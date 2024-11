Agi.it - Record negativo di pubblico per Francia-Israele, appena 16.611 spettatori

AGI - La partita di Nations League traha fatto registrare 16.611, l'affluenza più bassa di sempre per un match dei Bleus allo Stade de France. Lo riporta il quotidiano sportivo francese L'Equipe. La scarsa affluenza sarebbe dovuta soprattutto ai timori per l'ordinedopo i fatti di Amsterdam della scorsa settimana, che hanno mobilitato un imponente dispositivo di sicurezza: più di 4 mila poliziotti e gendarmi e oltre 1.600 agenti di sicurezza. L'ultimo match con un'affluenza così bassa per la nazionale francese risaliva all'ottobre 2009, quando 16 milaavevano assistito a Guingamp alla partita contro le Isole Far Oer. Per il precedenteallo Stade de France, invece, bisogna tornare indietro alla Confederations Cup del 2003, con i 36.