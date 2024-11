Quarta panchina per l’autismo ad Ostia, un forte messaggio di informazione e solidarietà

Leggi su Ilfaroonline.it

Il Municipio X domenica 17 novembre alle ore 11 inaugurerà un’altradal colore blu dedicata alla sensibilizzazione verso, 15 novembre 2024- Unablu verrà inaugurata domenica prossima, 17 novembre alle ore 11, in quello che è diventato un luogo simbolo e di riferimento perlevante: l’angoletto del Pampuelo, in angolo tra via Oletta e viale della Vittoria, voluto e curato con amore e determinazione dal collettivo Un PensieroPer con il supporto dei Comitati di Quartiere.Una sinergia tra comitati di quartiere, amministrazione e la portavoce della campagna di sensibilizzazione: la mamma di BrandoE’ Francesca Cammuso, la mamma di Brando che vive in una condizione autistica, che da sempre si batte affinché la società diventi sempre più accogliente e attenta alla tematica “sono profondamente grata per questa nuova conquista, dare colore blu allasotto le fronde di Pampuelo dove sono stata ospitata generosamente da Cristina (Cristina Cau parte del collettivo Un PensieroPer), significa aumentare consapevolezza, conoscenza e razionalità sulla condizione autistica, ponendo attenzione ai diritti di ogni persona colpita da questo disturbo, contrastando così la discriminazione e l’isolamento sociale.