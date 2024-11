Puntomagazine.it - Piante aromatiche in cucina: il profumo e la bellezza a portata di mano

Consigli e trucchi per coltivare ledirettamente a casa, decorando la tuae migliorando i tuoi piattiBentornati lettori e lettrici con l’articolo di oggi entriamo nella stanza più vissuta della casa.LALeche meglio si addicono a questo ambiente sono leun’aggiunta perfetta per ogni, non solo per il loro aroma e sapore, ma anche per la loro praticità e per la continua interazione con loro nelre ciò determina anche una maggiore attenzione e dedizione alla cura delle stesse.Iniziamo dal BasilicoUn aroma fresco e dolce, ideale per la preparazione di numerosissimi piatti della dieta mediterranea sia come accompagnatore che come ingrediente principale. Ama molto il sole e un terreno ben drenato è sensibile al freddo.