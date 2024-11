Anteprima24.it - Parcheggio Maradona per persone disabili, riunione in commissione

Tempo di lettura: 2 minutiLaPolitiche Sociali del Comune di Napoli, presieduta da Massimo Cilenti, si è riunita per affrontare le difficoltà di accesso aldello Stadio Diego Armandoper lecontà. Cilenti evidenziando i problemi dell’ordinanza, ne ha chiesto la modifica in modo che l’area in questione sia riservato esclusivamente allecontà. La questione è stata sollevata dal Garante per lecontà, Maurizio Bortolotto, che ha riferito di una segnalazione giunta in occasione della partita Napoli-Atalanta. Durante l’evento, diversecontà sono state costrette a parcheggiare lontano dallo stadio, in aree private a pagamento, poiché ilriservato risultava completo. Bortolotto ha chiesto che tali spazi siano riservati esclusivamente agli accompagnatori dellecontà certificata, garantendo loro un accesso adeguato.