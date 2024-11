Iltempo.it - Ong amiche degli scafisti e il "casting" dei migranti, insorge la Lega

«Mentre si oppongono alla volontà del governo di fermare il traffico di, certi magistrati, spero involontariamente, finiscono per dare indicazioni aglisu come organizzare i loro traffici». Così Stefano Candiani, deputato della, già sottosegretario dell'Interno con Salvini ministro, commenta l'ultimo scoop de “Il Tempo”, secondo cui alcune Ong si sarebbero interposte tra la Marina e la costa libica, al fine di intercettare i fuggitivi dai Paesi sicuri e scaricare, al contrario, quelli che non lo sono. A tal proposito, il Carroccio non solo intende effettuare un'operazione verità, ma assicura di volere portare il caso in Parlamento. «Non capisco – ribadisce- perché quei togati che tanto hanno fatto clamore sull'Albania, non muovano un dito rispetto a certe notizie di reato.