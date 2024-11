361magazine.com - Nuove rivelazioni su Puff Daddy: avrebbe abusato di Bieber

A parlare l’ex produttoreNon si placa il clamore mediatico attorno a Sean Combs, in arte. L’ex produttore Suge Knights, attualmente in carcere condannato a 28 anni per omicidio, ha accusato il rapper e amici di aver “fatto sesso” con Justin.In un’intervista ha spiegato che tanti sapevano cosa accadeva e tantiro scelto il silenzio. Come notoconosciuto anni fa, all’inizio della sua carriera quando aveva 15 anni.Il cantante“Appena avrai compiuto 16 anni ti farò guidare questa Ferrari, quando ne avrai 18 ti darò la villa –detto – Quello che faremo non dovrà mai uscire. È il sogno di ogni quindicenne”. Secondo la versione di Knight, “la questione delle droghe e delle cose che ha permesso a questi uomini adulti di fare a questo ragazzino è malsana”, anzi “la cosa più triste del mondo”.