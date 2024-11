Gaeta.it - Nasce il protocollo di intesa tra l’università di Foggia e quella di Dnipro: un segnale di solidarietà e cooperazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un passo importante per lainternazionale tra Italia e Ucraina è stato compiuto con la firma delditradidi. Questa iniziativa giunge in un periodo di crescenteverso il popolo ucraino e rappresenta un tentativo di promuovere valori di pace e condivisione. L’accordo è stato ufficializzato durante un incontro che ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti accademici, sottolineando l’importanza dei legami culturali tra i due paesi.Collaborazione accademica consolidatadiha consolidato negli ultimi dieci anni una proficua collaborazione con diverse istituzioni accademiche ucraine. Questo impegno ha portato alla mobilità di circa 200 studenti ucraini e alla partecipazione di 120 docenti e personale, coinvolgendo 18 università in totale.