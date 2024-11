Gaeta.it - Napoli, colpi notturni al Vomero: la banda del flex continua a colpire

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore della notte tra il 12 e il 13 novembre, una nuova ondata di furti ha scosso il quartieredi. Quattro individui, noti per agire con determinazione e astuzia, hanno orchestrato un colpo mirato in un complesso residenziale, mettendo in allerta i residenti e le autorità locali. L’episodio ha riacceso il dibattito su sicurezza e criminalità in una zona che, negli ultimi tempi, sembra essere diventata una preda facile per i ladri.Modalità operativa e dinamiche del furtoLa dinamica dell’ultimo furto evidenzia le modalità operative della cosiddetta “del”. I quattro malviventi hanno utilizzato due scooter, coprendosi il viso con caschi integrali per evitare di essere riconosciuti. Dopo aver forzato il cancello di ingresso del cortile di un condominio, hanno messo in atto un furto fulmineo che ha lasciato i residenti stupefatti.