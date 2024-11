Gaeta.it - Misure contro l’inquinamento a Parma: stop a caminetti e restrizioni per il riscaldamento

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo pacchetto dianti-inquinamento è stato implementato dal Comune di, con l’obiettivo di far fronte alla grave situazione ambientale causata dalle polveri PM10. Queste iniziative rientrano nel Piano Aria Integrato Regionale , che si pone come obiettivo la salvaguardia della qualità dell’aria, soprattutto dopo che la città ha registrato un numero preoccupante di sforamenti. L’implementazione di questesi estenderà fino alla fine del 2024.La soglia critica di inquinamentoha recentemente superato la soglia critica di 25 sforamenti in un anno per quanto riguarda il limite giornaliero delle concentrazioni di polveri fini PM10. Questa problematica si è aggravata con il rischio di superare i 35 giorni di sforamento entro la fine dell’anno.