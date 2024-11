Mistermovie.it - Mister Movie | Si aggrava lo stato di salute di David Lynch

, celebre regista di capolavori come "Velluto Blu", "Mulholland Drive" e "Eraserhead", sta affrontando una fase delicata della sua vita. A 78 anni,convive con una diagnosi di enfisema, una malattia debilitante che lo costringe a ridurre drasticamente le sue attività quotidiane e a rimanere confinato in casa.La battaglia con l'enfisemaIl regista ha rivelato in un'intervista a People che la diagnosi di enfisema, ricevuta nel 2020, è stata una conseguenza delle sue abitudini da accanito fumatore, un vizio che lo accompagna fin dalla preadolescenza. Nonostante la gravità della situazione,ha continuato a fumare per altri due anni prima di prendere la difficile decisione di smettere: "O smettevo, o sarei morto entro una settimana", ha dichiarato.