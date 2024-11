Quotidiano.net - Mattarella: “A volte ho promulgato leggi che non condividevo. Ma è un mio dovere”

Il Presidente della Repubblica Sergioè intervenuto come ospite d'onore all'evento organizzato a Roma per celebrare i 25 anni dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Questa partecipazione sottolinea l'importanza che il Capo dello Stato attribuisce all'educazione civica e alla formazione dei giovani cittadini. Il Capo dello Stato ha fatto un lungo discorso, toccando diversi temi di attualità. Tra le altre coseha detto: “Piùmi è capitato di promulgare una legge che non condivido, ritenendola sbagliata o inopportuna. Ma è stata varata dal Parlamento e ho ildi promulgarla. Solo in un caso posso non farlo, quando rilevo che nel testo vi sono evidenti incostituzionalità' e allora ho ildi non promulgarle. Ma deve essere evidente, non basta un dubbio, altrimenti usurperei i compiti della Corte Costituzionale".