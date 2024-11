Anteprima24.it - Martone, ex Casertana, a Punto C: “D’Agostino non venderà, è innamorato dei falchetti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’appuntamento di giovedì 14 aC, è intervenuto Nello, dicendo la sua sul momento che vive laè stato direttore sportivo delladall’ottobre del 2020 all’agosto del 2021, ma pima è stato dirigente per due stagioni far il 2017 ed il 2019. Ecco quanto sintetizzato del suo intervento nella diretta di ieri.Le considerazioni disull’annuncio di vendita del presidente: “Per me al 99% nondellaed è deluso dei risultati. E’ solo al timone e, comunque, ha portato la squadra per cinque volte ai playoff. Se volesse vendere davvero, avrebbe annunciato modalità e vendite. Questa strategia è perché vuole fare da parafulmine, così la squadra si concentra sul campo“.