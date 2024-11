Lettera43.it - La Hawk Tuah Girl lancia un’app IA per consigli sugli appuntamenti

Leggi su Lettera43.it

Oltre 5 milioni di follower sui social, la metà dei quali su Instagram, un podcast e una celebrità che l’ha portata sui palchi di vari festival americani. La fama di Haliey Welch, anche nota come laper il suo meme virale sul sesso orale, non conosce confini tanto che ora la 22enne del Tennessee ha persinoto una sua personale applicazione. Si chiama Pookie Tools e, sfruttando l’intelligenza artificiale, si rivolge ai single offrendoper glidall’outfit fino ai messaggi migliori per flirtare. «L’idea di diventare una coach relazionale è di Bill Maher, che me lo ha proposto nel suo podcast», ha raccontato Welch a TechCrunch. «È il modo più semplice per chi vuole trovare la propria anima gemella». Disponibile negli Usa, il servizio è su abbonamento da 7 dollari a settimana o 50 all’anno.