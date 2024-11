Tpi.it - Il trumpismo è un filo rosso che unisce “bifolchi” e miliardari

C’è unche lega l’elettorato trumpista e non può lasciarci indifferenti. Il magnate newyorkese, infatti, ha vinto grazie al sostegno esplicito dicome Musk, a quello implicito dicome Bezos e al voto di tanti di quei «» magistralmente descritti dal suo vice Vance in un romanzo (“Elegia americana”) destinato a lasciare il segno nella vicenda politica e letteraria globale. Pur essendo un personaggio disposto a tutto pur di conquistare fama, ricchezza e potere, Trump è riuscito, per la seconda volta in otto anni, a proporsi come il punto di riferimento dell’America profonda, contrapposta a quella dei grandi ceti urbani situati, per lo più, sulle due coste. Spiace dirlo, ma l’ideologia woke, il politically correct e altri temi spinti da un’informazione progressista che dovrebbe farsi a sua volta un bell’esame di coscienza c’entrano poco con ilplanetario cui stiamo assistendo.