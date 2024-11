Gaeta.it - Il rettore dell’Università d’Annunzio visita Confartigianato: incontro produttivo con il tessuto locale

Nella giornata di ieri, ildegli Studi "G." di Chieti Pescara, Liborio Stuppia, ha fattoalla sede diImprese Chieti L'Aquila. Questoha rappresentato un momento significativo per discutere temi fondamentali come la formazione professionale, le opportunità digitali e nuove iniziative a favore del centro storico di Chieti. L'evento ha gettato le basi per una futura collaborazione volta a rafforzare il legame tra il mondo accademico e il settore.Il ricevimento alla sede diAccolto calorosamente dal presidente diChieti L'Aquila, Camillo Saraullo, e dal digenerale, Daniele Giangiulli, ilha iniziato la suapresso la sede dell'associazione.