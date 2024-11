Ilgiorno.it - Il Comune accende la smart city. Luci, fibra e pali “intelligenti“

Il percorso per rendere Monza una modernavede un futuro più luminoso. "Stiamo procedendo con la sostituzione delle 12mila lampade obsolete negli altrettanti lampioni della città, con nuovi apparecchi a Led – afferma l’assessore all’Energia e alla Transizione digitale Carlo Abbà –. Siamo giunti a quasi 10mila lampade sostituite e tra qualche mese arriviamo a completamento". "Questo è uno degli interventi del project financing sottoscritto con Acinque, per 13 milioni di euro, che vede in corso tutta una serie di altre azioni che stanno mettendo le basi per una conversione di Monza in– continua l’assessore – Mi riferisco alla sostituzione di 191 quadri elettrici, alla posa di 23 chilometri di cavi e all’enorme lavoro sulle videocamere. Le stiamo portando da 90 a 250, anche grazie al nostro impegno di trovare finanziamenti extra da altri bandi o dal budget comunale.