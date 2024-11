Ilrestodelcarlino.it - “I vandali? Sono figli di immigrati”. Bufera per la frase dell’assessore

Forlì, 15 novembre 2024 - “Gli episodiquasi sempre riconducibili alle cosiddette ‘risorse’, che una parte politica dice ci pagherà le pensioni, e gli atti dismospesso riconducibili alla seconda generazione delle medesime ‘risorse’”. Le parole pronunciate dall’assessore alla sicurezza Luca Bartolini (Fratelli d’Italia), in risposta a un question time della consigliera comunale del Pd Elisa Massa, durante l’ultimo consiglio comunale di martedì scorso, fanno insorgere i dem che ora, in una nota stampa, chiedono le scusee l’intervento del sindaco. Le ‘risorse’ sarebbero gli, verso i quali – par di capire – il centrosinistra sarebbe troppo indulgente. Mentre sarebbero responsabili di atti valdalici. Il quesito posto dalla consigliera Elisa Massa riferiva di alcuni attici che si erano svolti nel quartiere dei Romiti, chiedendo quali delle 650 telecamere attive nel territorio fossero dislocate in quel quartiere (in precedenza Bartolini aveva specificato come il numero fosse “il doppio rispetto a Rimini o a Ravenna”).