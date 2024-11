Liberoquotidiano.it - "Giornata dominata dalle emozioni": il segno che batte tutti gli altri, l'oroscopo

Ariete Le donne possono giocare un ruolo importante nelle questioni di denaro, non mancano premesse e promesse, anche se molte cose sono a volte nella nebbia dell'incertezza. Aspettate. Non perdete tempo con avventure professionali o sentimentali mutevoli, puntate sulle situazioni che presentano reali possibilità di riuscita. Mercurio è davvero incisivo, sistemerete i contenziosi con lo Stato. Toro Luna piena neldel Toro diventa "terrestre", razionale, calcolatrice; risveglia però il bisogno di passionalità. Il desiderio d'amore inizia ad aumentare sinprime ore del giorno, ma solo in serata la situazione sarà davvero molto intrigante. La fase maestosa della Luna si unisce alla intensa passionalità di Plutone e Venere in Capricorno, ma c'è anche la commovente dolcezza di Nettuno.