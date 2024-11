Gaeta.it - Furto aggravato in un bar: arrestato un uomo di 55 anni a Castelforte

I Carabinieri della Stazione dihanno recentemente deferito undi 55, già noto alle forze di polizia, per. L'episodio si è verificato all'interno di un bar locale, dove il malvivente ha rubato un portafoglio per un valore di 1.000 euro. Questo caso ha richiamato l'attenzione sull'importanza della sicurezza nei locali commerciali e sulle efficaci azioni delle forze dell'ordine.L'accaduto nel bar diLunedì mattina, i Carabinieri sono intervenuti presso un bar didopo che la proprietaria ha denunciato ildel suo portafoglio, custodito in borsa dietro il bancone. L'incasso era rimasto incustodito per qualche momento, sufficiente affinché il ladro potesse agire senza farsi notare. Questo caso evidenzia le vulnerabilità a cui possono essere soggetti i commercianti, specialmente in momenti di maggiore afflusso di clientela.