Gaeta.it - Esplosione a Civitavecchia: un petardo provoca danni in un condominio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una violentaha colto di sorpresa i residenti di, disturbando la quiete della notte tra il 14 e il 15 novembre. Alle 3:30 del mattino, unposizionato all’interno di un cassonetto dei rifiuti ha causato un forte boato, portando aagli infissi di un edificio nelle vicinanze e sollevando interrogativi sulla sicurezza degli abitanti.Dinamica dell’incidenteLa notte del 14 novembre, i cittadini disi sono trovati ad affrontare un evento inaspettato. L’avvenuta in via Anita Garibaldi ha avuto origine da uncollocato all’interno di un cassonetto per i rifiuti situato in prossimità di un. Il boato è stato talmente forte da frantumare i vetri di tre finestre dell’edificio, creando panico tra i residenti.