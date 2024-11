Lortica.it - Dida, Dodo e Dado: l’evoluzione continua sull’isola misteriosa

: IL FUTURO NELL’ISOLA SCONOSCIUTASono passati 7 anni dalla scoperta dell’uovo die 3 dal suo arrivo nell’isola sconosciuta, e il piccoloè ora un giovanotto di 20 anni. Fecondando un uovo di, è nato un nuovo piccolo, “billino” con il suo visino tondo, ma un vero casinista: infatti, scodinzolando tra le gambe di Nuvvelo, il monaco tibetano (nangpa), lo aveva fatto cadere, causandogli una frattura composta del perone, che ha richiesto un’ingessatura della gamba destra.A nulla sono servite le tecniche di concentrazione ascetica per la rigenerazione:, infatti, aveva interrotto quella sospensione nuvolosa soprannaturale che Nuvvelo utilizzava per spostarsi senza camminare. Dispiaciuto,andava ogni giorno a far compagnia a Nuvvelo nella sua capanna, imparando intanto i principi della filosofia spirituale.