Crollo delle temperature | arriva il freddo polare sull’Italia

L’autunno si fa sentire con un colpo di coda in Italia:minime inverticale e gelate diffuse interessano gran parte del Paese. Un’ondata dianomala per il mese di novembre sta facendo registrare valori record in diverse città, suscitando interrogativi sul suo impatto e sulla durata di queste condizioni climatiche. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, alcune città italiane stanno affrontando uneccezionale per il periodo. A Roma, la temperatura minima di 2°C rappresenta il valore più basso registrato negli ultimi 12 anni. Anche Firenze si prepara a due giorni di minime vicine allo zero nelle aree periferiche, mentre sulla Pianura Padana le gelate diffuse stanno imbiancando il paesaggio da Veneto a Piemonte, creando scenari tipicamente invernali.