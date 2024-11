Thesocialpost.it - Casper Ruud è l’avversario di Sinner in semifinale nelle Atp Finals: quando si gioca

affronterà Janniknelladelle ATP, prevista per sabato 16 novembre alle ore 20:30. Il tennista norvegese ha già dimostrato la sua superiorità vincendo il primo set della partita contro Rublev, rendendo il russo irraggiungibile nella classifica, insieme a Alcaraz.Nel pomeriggio, Daniil Medvedev è stato eliminato da Stefanos Tsitsipas, mentre Alexander Zverev ha sconfitto Alcaraz, assicurandosi così il primo posto nel suo gruppo. Grazie a queste vittorie,si conferma come uno dei favoriti per conquistare il titolo, consolidando la sua posizione tra i migliori del mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Latrapromette uno scontro avvincente tra due giovani talenti del tennis internazionale.