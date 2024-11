Notizie.com - Caro Natale per i viaggiatori: aumentano i prezzi dei biglietti dei treni, quando conviene prenotare

Leggi su Notizie.com

Amaro pacco diaideideiper le feste di fine anno. Ecco.Una brutta sorpresa per tutti i passeggeri deiin vista delle feste didei, in particolare nelle tratte da Nord a Sud. Una doccia gelata, in pieno inverno, per i tanti fuori sede che lavorano o studiano nelle regioni settentrionali e che tornano a casa perdeidei– Notizie.comSi tratta di un problema che si ripropone ogni anno a, per coloro che viaggiano da Nord a Sud. Finora ilaveva riguardato soprattutto gli aerei, conesorbitanti denunciati dai. Questa volta tocca anche ai. L’aumento è dovuto anche a un forte crescita della domanda di viaggi in treno, che è tornata ai livelli pre-pandemia.