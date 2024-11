Puntomagazine.it - Campionato Prima Categoria, Girone B: I Rangers Qualiano sfidano Rsd Lacco Ameno

Nell'ottava giornata digiocheranno una partita contro la Rdsscendono in campo reduci da una gloriosa vittoria contro il Sanità United avvenuta sabato 9 novembre scorso, partita di forte rimonta per la squadra nonostante la mancata presenza di alcuni giocatori.A tal motivo, Domenica 17 novembre alle ore 14:30 isfideranno al vertice gli Rsdal Campo Casamicciola ad Ischia. Iaffronteranno una partita di forte tattica, riconoscendo la forte preparazione della squadra avversaria. I giocatori a breve partiranno in trasferta grazie all' organizzazione della società appartenente all' Ingegnere Gennaro ScamardellaDirettore Calcistico Pasquale PalmaInfine, Il Direttore della squadra Pasquale Palma dichiara: " Mi auguro che i ragazzi giochino una buona partita, e spero che ci seguino anche tanti giovani e famiglie, tempo permettendo"