.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, il programma e gli arbitri dell’8^ giornata

Leggi su .com

In C1 il Chiaravalle è impegnato a Fano, il Pietralacroce ospita gli Amici del Centro Sportivo. In C2, c’è il derby Verbena-Mantovani nel girone A, nel B il big match è Polisportiva Victoria-Osimo Five al PalaQuaresima VALLESINA, 15 novembre– Siamo già a buon punto del girone d’andata inC1 e C2 dia 5 e i palloni si fanno sempre più pesanti. Scopriamo i temi di questa 8^tra oggi, venerdì 15, e domani, sabato 16 novembre.C1 Parlando dellaC1, le nostre squadre sono impegnate in due partite casalinghe e una fuori casa. Ad andare in trasferta è il Chiaravalle, in quel di Fano contro il Fortuna: la squadra di Cecchini ha una buona opportunità di allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out con una formazione attualmente decima e quindi in zona spareggi.