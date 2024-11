Borja Valero | L’Inter è una società incredibile Conte mi disse che ero fuori ma io…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tra i tanti protagonisti della rinascita nerazzurra dopo anni bui e tenebrosi vi è anche, centrocampista spagnolo acquistato dalnel 2017 per 5.5 milioni dalla Fiorentina., ritiratosi nel giugno del 2023, è stato di recente ospite a Radio TV Serie A con RDS, dove ha avuto modo di parlare del suo trascorso nerazzurro e non solo.Il ricordo di AstoriPrima di giungere in nerazzurro,tra le file della Viola è stato compagno di Davide Astori, scomparso nel 2018 a causa di un problema cardiaco. Nelle fasi iniziali delvista lo spagnolo si è lasciato andare proprio ad un ricordo del suo ex compagno e amico, un ricordo che ancora oggi riesce a tener vivo grazie al rapporto con la famiglia di Davide e a tanti piccoli gesti e cose: “E’ sempre difficile parlare di Davide, una persona di grande carattere con cui a volte puoi non essere d’accordo ma con cui andare in guerra insieme.